«Я эгоистична, нетерпелива, а иногда в себя не верю. Я делаю ошибки, я неконтролируема и, порой, с трудом справляюсь с собой. Но если ты не справишься со мной в моём худшем обличии, то ты, конечно, чертовски не заслуживаешь меня в моих лучших проявлениях».