Календарь цитат | архив опубликованных цитат

На нашем сайте есть раздел Цитата Дня, в котором публикуются, высказывания известных и выдающихся личностей. Календарь цитат это архив всех опубликованных цитат, по дням, созданный для удобства поиска на дублированный контент. Вы можете: Чтобы найти нужные вам цитаты, удобнее всего будет воспользоваться поиском.

Цитаты за Август 2020 года

Число месяц год Цитата
15.08.2020 «Самая трудная вещь на свете .. в цитату →
14.08.2020 «Я эгоистична, нетерпелива, а иногда в себя не верю.. в цитату →
13.08.2020 «Я переродился, когда встретил тебя.. в цитату →
Веб словарь цитат и афоризмов (Web fo glossary)
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