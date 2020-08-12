На нашем сайте есть раздел Цитата Дня, в котором публикуются, высказывания известных и выдающихся личностей. Календарь цитат это архив всех опубликованных цитат, по дням, созданный для удобства поиска на дублированный контент. Вы можете: Чтобы найти нужные вам цитаты, удобнее всего будет воспользоваться поиском.
Цитаты за Август 2020 года
|Число месяц год
|Цитата
|15.08.2020
|«Самая трудная вещь на свете .. в цитату →
|14.08.2020
|«Я эгоистична, нетерпелива, а иногда в себя не верю.. в цитату →
|13.08.2020
|«Я переродился, когда встретил тебя.. в цитату →