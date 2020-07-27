Вконтакте возвращает раздел игр на мобильном — операционные системы IOS (айфон). Цитируя дословно новости из официальной группы вконтакте игры. Любимые разделы игр на IOS вернулись, игры бесплатно, увлечение игрой и её лёгкость.
Игры вконтакте на iOS вернулись и где расположились
Игры вконтакте теперь расположились во вкладке нижнего меню приложения на IOS, во вкладке сервисы. Расположенной между новостями и сообщениями.
При переходе по нижнему меню в сервисы, вам открывается, друзья, сообщества, музыка, игры, реклама и активное поле. Это остальные сервисы во вконтакте.
Как найти раздел игр вконтакте на IOS мобильном устройстве (айфон)
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- Откройте приложение социальной сети вконтакте (* авторизуйтесь)
- В нижнем меню приложения ВК найти иконку 4 квадратов с надписью сервисы.
- Перейдите в раздел сервисы и выберете иконку джойстика (игры).
- В открывшемся списке игр можно выбрать нужную игру и играть прямо в приложение.
- Играть можно бесплатно, во все игры доступные в приложении ВКонтакте.
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Обновление игр Вконтакте — игры теперь их можно скачивать на компьютер
Поиск игр вконтакте на IOS
Для поиска нужной игры или рандомных популярных игр, по названию. Можно осуществить через диалоговое окно поиска по социальной сети вконтакте.
Помимо поискового запроса в диалоговом окне, вам нужно будет выбрать подпункт игры.
Это потребуется для более точного отображения поисковой выдачи внутри приложения. Например, если вы ищете игры с Эльфами, а игры именно с таким названием не существует. Вам будут показаны смешанные группы и сообщества, на тему Эльфов. Под отображаемыми списками, по вашему ключевому слову будет показано — мелким шрифтом группа такой-то игры.
Если вы знаете точное название игры вконтакте, которую ищите, то вы увидите надпись игра. Это отчётливо видно на втором скриншоте, где мы подчеркнули надпись — игра.
Здесь представлена простая инструкция и новость об обновлении игр для операционной системы IOS (айфон). А также представлен вариационный поиск игр, который может решать задачи отображения как игровых сообществ, так и самих игры. При условии точно заданного названия игры.
Надеемся, вы разобрались, куда теперь спряталась вкладка игры вконтакте на мобильных устройствах IOS, а любители игр узнали об их возвращении.