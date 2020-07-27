Вконтакте возвращает раздел игр на мобильном — операционные системы IOS (айфон). Цитируя дословно новости из официальной группы вконтакте игры. Любимые разделы игр на IOS вернулись, игры бесплатно, увлечение игрой и её лёгкость.

Игры вконтакте на iOS вернулись и где расположились

Игры вконтакте теперь расположились во вкладке нижнего меню приложения на IOS, во вкладке сервисы. Расположенной между новостями и сообщениями.

При переходе по нижнему меню в сервисы, вам открывается, друзья, сообщества, музыка, игры, реклама и активное поле. Это остальные сервисы во вконтакте.

Как найти раздел игр вконтакте на IOS мобильном устройстве (айфон)

Откройте приложение социальной сети вконтакте (* авторизуйтесь) В нижнем меню приложения ВК найти иконку 4 квадратов с надписью сервисы . Перейдите в раздел сервисы и выберете иконку джойстика (игры) . В открывшемся списке игр можно выбрать нужную игру и играть прямо в приложение. Играть можно бесплатно, во все игры доступные в приложении ВКонтакте.



Играть вконтакте на iOS — они вернулись и расположились в приложении во вкладке — сервисы

Поиск игр вконтакте на IOS

Для поиска нужной игры или рандомных популярных игр, по названию. Можно осуществить через диалоговое окно поиска по социальной сети вконтакте.

Помимо поискового запроса в диалоговом окне, вам нужно будет выбрать подпункт игры.

Это потребуется для более точного отображения поисковой выдачи внутри приложения. Например, если вы ищете игры с Эльфами, а игры именно с таким названием не существует. Вам будут показаны смешанные группы и сообщества, на тему Эльфов. Под отображаемыми списками, по вашему ключевому слову будет показано — мелким шрифтом группа такой-то игры.

Если вы знаете точное название игры вконтакте, которую ищите, то вы увидите надпись игра. Это отчётливо видно на втором скриншоте, где мы подчеркнули надпись — игра.

Поиск вконтакте на iOS по играм

Здесь представлена простая инструкция и новость об обновлении игр для операционной системы IOS (айфон). А также представлен вариационный поиск игр, который может решать задачи отображения как игровых сообществ, так и самих игры. При условии точно заданного названия игры.

Надеемся, вы разобрались, куда теперь спряталась вкладка игры вконтакте на мобильных устройствах IOS, а любители игр узнали об их возвращении.