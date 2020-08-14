«Я эгоистична, нетерпелива, а иногда в себя не верю» Цитата дня

«Я эгоистична, нетерпелива, а иногда в себя не верю. Я делаю ошибки, я неконтролируема и, порой, с трудом справляюсь с собой. Но если ты не справишься со мной в моём худшем обличии, то ты, конечно, чертовски не заслуживаешь меня в моих лучших проявлениях».

Marilyn Monroe Мэрилин Монро. Киноактриса
 

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Цитата дня на 14.08.2020
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Дополнительная информация

Категория
Цитата Дня.
Дата публикации
14.08.2020 года.
Автор цитаты
Мэрилин Монро.
Жанр
Цитаты о любви
Слоган
«Я эгоистична, нетерпелива, а иногда в себя не верю»
Слова
Лучший, жизнь, любовь, ошибки, неконтролируемый, правда, худший.

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  1. tipon

    Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную

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  2. Николай

    Философия- это замечательно. А философия чувств-она просто уникальна. Молодец Автор.

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  3. Бахтияр

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