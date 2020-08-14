«Я эгоистична, нетерпелива, а иногда в себя не верю. Я делаю ошибки, я неконтролируема и, порой, с трудом справляюсь с собой. Но если ты не справишься со мной в моём худшем обличии, то ты, конечно, чертовски не заслуживаешь меня в моих лучших проявлениях».
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